Mardin’de turist yoğunluğu

''TERÖRLE İYİ BİR MÜCADELE YAPILDI''

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, mart, nisan ve mayıs aylarında otellerin dolu olduğunu gelen turistleri, misafirhanelere ve evlere yönlendiklerini aktardı. 6 bin 500 yatak kapasitesinin tamamen dolu olduğunu belirten Yaman, "Bölgede yaşanan bu travmadan ilimizde etkilendi. Daha sonra yapılan şehir operasyonlarında sonra bölgenin huzur haline gelmesi burada ki misafir sayısının artmasında önemli bir etken oldu. Terörle iyi bir mücadele yapıldı.