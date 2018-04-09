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’de yoğunluğu

’e devam eden huzur ve güven ortamı meyvesini vermeye başladı. 6 bin 500 yatağın bulunduğu kentte oteller doldu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 12:15
Mardin’de turist yoğunluğu

''TERÖRLE İYİ BİR MÜCADELE YAPILDI''

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, mart, nisan ve mayıs aylarında otellerin dolu olduğunu gelen leri, misafirhanelere ve evlere yönlendiklerini aktardı. 6 bin 500 yatak kapasitesinin tamamen dolu olduğunu belirten Yaman, "Bölgede yaşanan bu travmadan ilimizde etkilendi. Daha sonra yapılan şehir operasyonlarında sonra bölgenin huzur haline gelmesi burada ki misafir sayısının artmasında önemli bir etken oldu. Terörle iyi bir mücadele yapıldı.

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Mardin’de turist yoğunluğu
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