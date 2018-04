Tek haneli enflasyona ‘gıda’ reçetesi!

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, mutfak enflasyon unu düşürmek için yeni bir teşvik paketi hazırlıyor. Ekonomi ve Gümrük bakanlıklarının birlikte hazırladığı paketle atılacak adımlar sebze-meyve olmak üzere gıda fiyatlarını aşağı çekecek. Gıdada üretim, tedarik, perakende başta olmak üzere her aşama için özel teşvikler verilecek. Mayıs ayında Başbakanlık'a gönderilmesi beklenen paketle sebze-meyvenin tarladan toplanmasından depolanmasına, soğuk hava zincirine taşınmasından merkeze ulaşmasına kadar her aşama teşvikle desteklenecek. Paketleme tesisi kuran, lojistiğini, taşımasını yapana farklı oranlarda teşvik uygulanacak. Frigolu araçların yerli olması koşuluyla yüzde 75'e kadar destek sağlanacak. Bu kapsamda hal ile ilgili yatırımlar da stratejik yatırım kapsamına alınıyor. Sebzemeyve ticaretini yapanların yatırım yükünü devlet paylaşacak.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gıda fiyatlarının vatandaşa yük olmaması için sebze-meyvenin tarladan toplanmasından taşınmasına kadar her alanda destek vereceklerini söyledi. Tüfenkci, "Bu konuyu Ekonomi Bakanlığı üzerinden yapacağız. Hal Yasası'nı mayısta Meclis'e getirdiğimizde süreci tamamlamış olacağız. Piyasa ciddi anlamda disipline olacak" dedi.