Yerli otoda SUV da olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne ilişkin açıklamalar yaptı. Ortak Girişim Grubu (OGG) üyesi beş şirketin çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Özlü, projede teknik ve mali analizin, fizibilitenin son aşamasına geçildiğini kaydetti. Türkiye'nin Otomobili'nin, beş modelle piyasaya girmesi ve maliyetleri düşürmek için üç modelin aynı şasi üzerinde olacağını açıklayan Özlü, "Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek" dedi.

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