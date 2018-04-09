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Yerli otoda da olacak

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Yerli otoda SUV da olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ''nin Otomobili Projesi'ne ilişkin açıklamalar yaptı. Ortak Girişim Grubu (OGG) üyesi beş şirketin çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Özlü, projede teknik ve mali analizin, fizibilitenin son aşamasına geçildiğini kaydetti. Türkiye'nin Otomobili'nin, beş modelle piyasaya girmesi ve maliyetleri düşürmek için üç modelin aynı şasi üzerinde olacağını açıklayan Özlü, "Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek" dedi.

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Yerli otoda SUV da olacak
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