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Yılın Otomobili’nde son viraja girildi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Yılın Otomobili’nde son viraja girildi

Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ''de Yılın Otomobili' (TYO) lerinde geri sayım başladı. OGD üyeleri, kazanan otomobili belirlemek için Intercity İstanbulpark'ta biraraya geldi. 3 Nisan 2018'de yapılan test sürüşünde, tüm finalist otomobiller; 'Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı' kriterleri açısından önemli bir sınavdan geçirildi. Gün boyu süren testlerin ardından 'Yılın Otomobili' seçimlerinde, ikinci raund başladı. Her jüri üyesi 7 finalist otomobil arasından sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Birincinin açıklanacağı ödül töreni ise 17 Nisan'da gerçekleştirilecek. Finalde yarışan otomobiller şöyle: "BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Polo ve Volvo XC60."
'Türkiye'de Yılın Otomobili 2018' seçimi PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları cosponsorluğunda gerçekleşiyor.

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Yılın Otomobili’nde son viraja girildi
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