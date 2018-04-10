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5.2 milyar dolarlık dev yatırıma imza

Giriş Tarihi: 10.4.2018
5.2 milyar dolarlık dev yatırıma imza
METCAP Energy Investments ile merkezli Fusion Dynamics tarafından, yüzde 50-50 ortaklıkla kurulan MetCap Petrochemicals, Türkiye'de toplam 5.2 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı. Trakya Havzası'nda kurulacak ve 4 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek doğalgaza dayalı kimya tesisinde, toplam 1 milyon tonluk polietilen ve polipropilen üretilecek.

1.4 MİLYAR $ KATKI
Söz konusu tesisle Türkiye'nin cari açığı da yılda 1.4 milyar dolar azalacak. Bunun yanında, Kırklareli ve Karaman'da inşası devam eden 1.2 milyar dolarlık doğalgaz kombine çevrim santralları da Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini tek başına karşılayacak.
Anlaşma kapsamında; Türkiye'de Trakya Havzası'nda hayata geçirilecek 4 milyar dolarlık tam entegre doğalgaza dayalı kimya tesisi, yıllık 2.6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak. Bu ürünlerden 400 bin tonluk polietilen ve 600 bin tonluk polipropilen elde edilecek. Fusion Dynamics Başkanı Mohammed Al-Hajri, petrokimya alanındaki bu projeleri hayata geçirmekten ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade etti. MetCap Energy Investments Başkanı Celal Metin ise söz konusu tesisle polipropilen ve polietilen ithalatının yüzde 30'unu Türkiye'de üreteceklerini söyledi.
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5.2 milyar dolarlık dev yatırıma imza
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