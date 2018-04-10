Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına uyarı

Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına uyarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti Yetki belgesi, 13 Mayıs 2018 itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacak. Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değil. Yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir" dedi

AA Ekonomi Haberleri Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 14:42