Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına uyarı

13 MAYIS İTİBARIYLA TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN VERİLMEYE BAŞLANACAK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacağı belirtilerek, "Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir." açıklamasında bulunuldu.