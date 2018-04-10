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Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti Yetki belgesi, 13 Mayıs 2018 itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacak. Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değil. Yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir" dedi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 14:42
Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına uyarı

13 MAYIS İTİBARIYLA TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN VERİLMEYE BAŞLANACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacağı belirtilerek, "Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir." açıklamasında bulunuldu.

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Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına uyarı
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