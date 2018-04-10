Balıkesir bilim şehri olacak

Turkuvaz Medya'nın Balıkesir
'de gerçekleştirdiği 'İller Buluşması'na, AK Parti Balıkesir Milletvekili
Kasım Bostan, Balıkesir İl Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ilin önde gelen işadamları katıldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir'in Ege ile Marmara Bölgesi'ni birbirine bağlayan çok kritik bir noktada yer aldığını belirterek, "İlimiz deniziyle, dağlarıyla, sanayisiyle, turizmiyle ve üniversitesiyle önemli bir noktada ancak bugüne kadar hak ettiği yere ulaşamadı. Fakat ilimiz taşıdığı bu değerlerle çok önemli bir fırsat yakaladı. Türkiye'nin en büyük yatırımlarının ilimizle bağlantısı var" dedi. Balıkesir'in Bursa
ve İzmit gibi büyük bir sanayi şehri olamadığını ancak iki güçlü üniversitesiyle bilim şehri olacağını anlatan Bostan, "Gelişmiş ülkeler sanayiden değil bilim ve teknolojiden dünyaya uzanıyor. Biz geçmişte kaçırdığımız fırsatları bugün daha güçlü bir şekilde yakalayacağız" diye konuştu. EĞİTİME KALİTE KATILDI
Balıkesir'i geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını anlatan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Eğitimin kalitesini artırmak için Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi'ni (BENGİ) hayata geçirdik. 20 ilçemizde bu proje hayat buldu. Okuma kültürünü geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Okullara haftada en az iki saat okuma saati ekledik" ifadelerini kullandı. EN İYİ SANAYİ ÜRÜNLERİ BURADA ÜRETİLECEK Balıke sir'in
yetişmiş insan gücüyle Türkiye'nin tarım ve sanayide önder gücü olacağının altını çizen Vali Ersin Yazıcı, "En kaliteli süt, zeytinyağı bu şehirde üretiliyor. En iyi sanayi ürünleri de burada üretilecek. Ben buna inanıyorum" dedi.