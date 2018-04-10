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Dünyanın tüm zenginleri peşinde! Öyle bir yatırım yaptılar ki...

kardeşler dünya bilişim ekonomisine damga vurmaya devam ediyor. İlk önce Facebook'u kaptırsalar da Winklevoss kardeşlerin başarı dolu hikayeleri konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde yaptıkları bu yatırımlarla dünyanın en zenginleri onların peşinde...

Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 10:30
Dünyanın tüm zenginleri peşinde! Öyle bir yatırım yaptılar ki...

kardeşler ilk olarak Facebook'un kuruluş hikayesi ile adlarından söz ettirdiler. Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden olan başarılı ikili şimdilerde Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

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Dünyanın tüm zenginleri peşinde! Öyle bir yatırım yaptılar ki...
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