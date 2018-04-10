Enerjide ısı pompası devrimi başladı

Isı pompalarının Türkiye'deki ilk üreticisi Canovate Enerji, tek bir sistemle, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşılayarak enerji giderlerinde yüzde 70'e kadar tasarruf sağlıyor. Isıtma ve soğutma elde etmek için kullanılan en ekonomik ve verimli sistemin 'ısı pompaları' olduğunu belirterek SABAH'a bilgi veren Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, "Yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki ısıyı değerlendirerek çalışan ısı pompaları, yüzde 70 oranında daha az bir maliyetle, ısıtma-soğutma- sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Toprak kaynaklı sistemde, yerin 25 cm altındaki borularla, topraktaki 12-15 derecedeki ısı alınarak, az bir elektrikle ısıtma ve soğutma sağlanıyor" dedi. CARİ AÇIĞIN ÇARESİ ISI POMPASI
Sistemin konutlarda, sanayide, otellerde ve AVM'lerde kullanılmaya başlandığını söyleyen Gür, "Isı pompaları, doğalgaz bağımlılığından kurtulmak ve cari açığın azaltılması için en verimli ve etkili, alternatif teknoloji. Bilinçlendirme sağlamak için kamu ve özel sektörde faaliyetler yürütüyoruz. Ülkemizdeki konutların yarısında ısı pompası
kullanılmış olsa, daha az doğalgaz ithal ederek, yılda 6-8 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz. Cari açığı düşürmek ve doğalgaza bağımlılığı azaltmak için ısı pompalarının devlet tarafından teşvik edilmesi önemli" dedi. 25 yıl ömrü olan ve enerjide yarı yarıya tasarruf sağlayan ısı pompaları sabit yatırım yapıldıktan sonra kendisini en fazla 36 ay içinde amorti ediyor. OKUL VE KALEKOLDA KULLANILACAK
Isı pompaları ile doğalgaz, odun ve kömürün temin edilmesinin zor olduğu bölgelerde ısınma sorununa da çözüm sağlanacak. Resmi kuruluşlar ile yapılan görüşmeler sonucunda Suriye sınırındaki kalekollara ısı pompası sistemi kurulacağını açıklayan Gür, "Suriye sınırında 147 kalekola hizmet vereceğiz. Çalıştığımız bir diğer konu da, ısınma sorunu olan köy okulları. 600'e yakın okula ısı pompası uygulaması yapacağız. Böylece ısıtma-soğutma konusunda köy okullarının sorunlarına ebedi çözüm sağlamış olacağız" dedi. İMALAT SANAYİSİNDE DE KULLANILACAK
Otellerde
ısıtma, soğutma ve sıcak su amaçlı yüzde 80'e kadar enerji tasarrufu sağlanabilirken, konutlarda yakıt cinsine göre, yüzde 40 ila 60'a kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Fabrikalarda ise imalat operasyon çıktılarına göre, yüzde 60 - 80 arasında enerji tasarrufu sağlanabiliyor. AVM'lerde, kamu binalarında, okullarda, ofislerde, seralarda ve kümeslerde ise yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.