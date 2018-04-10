Hedef turizmi 12 aya yaymak

Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan ve Ayvalık, Akçay, Burhaniye, Altınoluk, Edremit, Güre, Erdek, Avşa, Gönen ilçeleriyle yaz sezonu boyunca ortalama 5 milyon turist ağırlayan Balıkesir, turizmde hedef büyüttü. Yaz sezonuyla sınırlı kalan ve turizmi 12 aya yaymayı hedefleyen il, gerek oksijen tüpü olarak da adlandırılan Kaz Dağları gerekse 40 noktada termal kaynak bölgesiyle sağlık turizmi alanında büyük bir potansiyeli barındırıyor. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, ildeki turizmi sürdürülebilir kılmak ve hareketliliği 12 aya yaymak için çalıştıklarını söyledi. Balıkesir'de 40 noktada termal kaynağın bulunduğunu aktaran Çaltı, "Gönen, Manyas, Susurluk, Balya, Bigadiç, Sındırgı, Edremit'te toplam 8 termal tesisimiz var. Termal kaynağımızın olduğu ancak yatırım bekleyen bölgelerimiz de bulunuyor. Yerli-yabancı yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Balıkesir'in oksijen oranının çok yüksek olduğunu aktaran Çaltı, sağlık turizmi ve yaşlı tedavi merkezleri için de yatırım potansiyelinin bulunduğu bilgisini verdi. Çaltı, "Yatırımcı için gerekli altyapı çalışmalarına başladık. Hali hazırda Kazdağları, Aladağlar gibi çam ağaçlarıyla kaplı ormanlarımızda doğa yürüyüş parkurları yaptık" diye konuştu.

130 BİN İKİNCİ KONUT VAR

Balıkesir'deki turizm hareketliliğine dair de bilgi veren Çaltı, "İl ve ilçelerimizde toplam 56 bin yatak kapasitemiz bulunuyor. Bunun yanı sıra Balıkesir'de 130 bin ikinci konut var. Bu konutlarda 500-600 bin arasında yatak var. Bu konutlarda mülk sahipleri ve akrabaları zaman zaman konaklıyor. Bunun yanı sıra bu evler birer ikişer haftalık kiraya da veriliyor. Özellikle yaz sezonunda hem bu konutlar hem de otellerimiz yüzde 90'ın üzerinde doluluğa ulaşıyor" dedi. Otellerin yanı sıra bu konutlarda konaklayanlar dahil edildiğinde Balıkesir'in haziran-eylül ayları arasında 5 milyona yakın turist ağırladığını aktaran Çaltı, bunun yaklaşık 300 binini ise yabancı turistin oluşturduğunu ifade etti.

TURİST SAYISINDA YÜZDE 20 ARTIŞ VAR

Çaltı, bu yıl turizmdeki hareketliliğe paralel bölgeye olan talebin geçen yıla oranla yüzde 20 artacağını öngördüklerini aktardı. Çaltı, "Özellikle Bodrum, Antalya gibi bölgelere yabancı turistin yoğun ilgisi var. Bu yerli turistin ilgisini bölgemize kaydırıyor. Bu yıl ilimize gelen turist sayısının 6 milyona yaklaşacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Yabancı turistte de hareketlilik beklediklerini anlatan Çaltı, "Bölgemize gelen yabancı turistlerde ilk sırayı Almanlar alıyor. Bu yıl Almanya'dan gelen rezervasyonlarda Türkiye genelinde artış var. İlimize olan talep de haraketli. Bunun yanı sıra geçen yıl Uzakdoğulu turistler de bölgemizi keşfetti. Bunun başında ise Koreliler geliyor. Talep artarak devam ediyor" dedi.