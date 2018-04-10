Şanlıurfa'da oteller yüzde 100 dolu

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'ya gelen turist sayısında yaşanan artış, kentte yüzleri güldürüyor. Son günlerde turlarla yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte otellerdeki doluluk oranın yüzde 100'lere ulaştığını kaydeden Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban, "Otel doluluklarımız şu an yüzde 100'lerde. Nisan-mayıs aylarında kentteki otellerde yer bulmak çok zor. Bu da esnaf ve turizm için çok iyi. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Çok şükür Göbeklitepe'miz de açıldı. Biz Şanlıurfa'ya gelen turistlerimizin memnun bir şekilde gitmelerini istiyoruz. Urfa rehberleri şu anda bölgenin en güzide rehberleridir. Herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.

''AMACIMIZ GELEN MİSAFİRLERİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE AĞIRLAMAK''



Turizm noktasında Şanlıurfalılara çok büyük görevler düştüğüne değinen Çoban, "Şanlıurfalılardan; kornaya basılmaması, gelen misafirlere özellikle nezaket gösterilmesi, yol vermelerini istiyoruz. Bölgemiz misafirperver, gelen insanlar bunu hissetmeli ve gelen insanlar 1'e 10'a katlanacak. Ama diyelim ki rehber kötü ise rehber kötüdür değil, Urfa kötüdür diyecektir. Gelen turist bir yere gittiğinde Urfa kebabı, Urfa lahmacunu yediğinde ondan rahatsızlanıyorsa bu bütün Urfa'yı etkileyecektir ve giden kişi Urfa kötüydü hasta oldum diyecektir. Amacımız gelen misafirleri güzel bir şekilde ağırlamak, onları memnun edilmiş bir şekilde Urfa'dan uğurlamak ve tekrardan geri dönüşlerini sağlamak" diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Mehmet Emin Özçınar, turizme yönelik işletmelerin sıkı bir şekilde denetlenmeye başlanacağını kaydetti. Özçınar, Şanlıurfa'da 560 yemek çeşidinin de bulunduğunu ancak buna rağmen işletmelerde döner satışının ön planda tutulduğunu belirtti.

Özçınar, turizm sezonunda sorun yaşanmaması için işletmelerin denetlenmesi adına çalışmalar yapılacağını da sözlerine ekledi.