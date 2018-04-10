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: Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı istifa etti

: Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı 'ın İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert'in görevinden istifa ettiğini bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 18:00

Sözcüsü Sanders, Bossert'in ayrılışıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan, Tom'un ülkenin güvenliği ve emniyetine duyduğu bağlılığa minnettardır. Tom, Beyaz Saray'ın ülkeyi terör tehditlerinden koruma, siber güvenliğini güçlendirme ve beklenmedik doğal afetlere karşılık verme çabalarına öncülük etmiştir. Başkan, kendisine vatansever hizmetlerinden dolayı teşekkür etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bossert'in istifasının nedenine ilişkin bir bilgi verilmezken, Amerikan medyasında, dün göreve başlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu istifayı istediği yönünde iddialar yer aldı.

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Son Dakika: Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı istifa etti
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