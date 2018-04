Sosyal medya fenomenlerinin para kazanma yolları

Son dönemlerde artarak devam eden sosyal medya çılgınlığı farklı bir boyuta girdi. İçeriklerine filtre uyguladığı gerekçesiyle YouTube merkezini basıp 4 kişinin yaralanmasına yol açan ardından kendini öldüren İran asıllı YouTuber Nasim Najafi Aghdam bu boyutu daha açık bir şekilde gözler önüne serdi.



İletişim Danışmanı, Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı Ümit Sanlav, sosyal medyanın geldiği nokta hakkında açıklamalarda bulundu. Sanlav, 'Sanal kahramanlar' olarak nitelendirdiği sosyal medya fenomenlerinin iki türlü olduğunu belirtti. Buna göre birinci türde ; etkileyici profiller oluşturup paylaşımları ile dikkatleri çeken ve bir anlamda sosyal medyanın herkese tanımış olduğu 'fırsat eşitliğini' iyi değerlendirenler yer alıyor. İkinci türde ise teknik hile ve boot hesaplarla (tek kullanıcı tarafından yönetilen yüzlerce/binlerce hesap) şişirilmiş hesap fenomenleri bulunuyor. Bu bahsedilen teknik yoldan fenomenlerin yıldızı çabuk sönüyor.



3 YOLLA PARA KAZANIYORLAR



Sanlav, aylık kazançları 100 binlerce liraya ulaşan fenomenlerin gelirlerini 3 yolla sağladıklarını belirtti. Sanlav bu 3 yolu şu şekilde sıraladı:

"Dijital teknolojiye hakim oldukları için çoğu dijital marketing, dijital danışmanlık ve sosyal medya danışmanlığı yapıyor.

Yüksek takipçili şahsi hesapları üzerinden gerek viral gerek reel reklam vs yapıyorlar.

Belli bir amaç üzere açılan ve istihdam edilen hesaplar, kendilerini yöneten güçlerce besleniyor."



TEKNİK HİLELERE DİKKAT



Sosyal Medya Uzmanı Sanlav, sosyal medyada yapılan teknik hilelere dikkat çekere şunları kaydetti: "Sosyal medyada algı oluşturuluyor, sonra bu algı yönetilebiliyor ve bu algı yönetimi sonunda kitleler harekete geçirilebiliyor. Bunun gerçekleştirilmesinde önemli silahlardan biri büyük kitlelerce takip edilen ve sosyal medyanın kanaat önderleri durumundaki sosyal medya fenomenleridir. Sosyal medyanın bilirkişisi, kanaat önderi durumunda olan sosyal medya fenomenleri, bazen gerçekten toplumun ve belli bir kesimin temsilciliğini üstlenirken, yukarıda bahsetmiş olduğum ikinci yolla, yani teknik hileler ile büyük kütlelere hitap eden fenomen tayfa genelde bazı amaçlar doğrultusunda yapılandırılmış hesaplar oluyor. FETÖ'den PKK'ya kadar bütün yasa dışı örgütler bu yöntemi kullanıyor."



"SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNDE EĞİTİM VE YETERLİLİK GÖZETİLMİYOR"



Yayınladıkları bir video ile binlerce takipçisine ulaşabilen sosyal medya fenomenleri için herhangi bir eğitim ve yeterlilik gözetilmemesinin sakıncalı bir durum olduğunu vurgulayan Sanlav, "Her bir sosyal medya kullanıcısının aslında birer yayıncı olduğunu düşünürsek, özellikle sosyal medya fenomenlerinin büyük kitlelere hitap eden yayıncılar olduğunu düşünürsek, herhangi bir eğitim ve yeterlilik kriteri gözetilmemesi fenomenliğin en ciddi handikaplarından biri. Bir gazete yayıncılığı bir TV programcılığı için birçok yeterlilik kriterinizin olması gerekirken, sosyal medya fenomenliği için hiçbir yeterlilik ve eğitim gerekliliği bulunmuyor. Burada kullanıcıya da düşen önemli görev ve sorumluluklar var. Youtube, Twitter, Facebook, İnstagram gibi popüler sosyal paylaşım organları başta olmak üzere, internet ortamında gördükleri her türlü olumsuzları, pornografik içerikleri, terör propagandası yapan ve terör sempatizanı hesapları, siber@egm.gov.tr, siber.ankara@egm.gov.tr, siber.istanbul@egm.gov.tr adreslerine ihbar ederek milli ve ulusal değerlerimize sosyal medya üzerinde de sahip çıkılmalıdır" ifadelerini kullandı.



"ÇÖZÜM; TEKNOLOJİ ÜRETMEK"



Bazı fenomen hesaplarla hukuki ve teknik yollardan mücadeleler verilse de, yerli ve milli teknoloji üretilmediği sürece net bir çözüm bulunamayacağının altını çizen Sanlav, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu 2023 vizyonunda yer alan en önemli çalışma bana göre, teknolojik yönden tam bağımsız bir Türkiye çalışmalarıdır. Kendi arama motorumuzu, kendi sosyal paylaşım sitelerimizi kurmadığımız sürece sosyal medya savaşlarında başarılı olmamız mümkün değildir" diye konuştu.



