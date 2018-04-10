Yabani zeytinler milli ekonomiye kazandırılıyor

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yabani zeytinlerin aşılanması çalışması Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Kaymakamı Avni Kula, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Kaymakam Kula, Zeytin ağacının her ülke için büyük önem arz ettiğini belirterek, "Zeytinin yetiştiği yerde bereket, bolluk ve milli ekonomiye büyük kazanımlar olmaktadır. Yabani zeytinlerin aşılanarak milli ekonomiye kazandırılması projesi çok güzel bir projedir. Emeği geçen herkese teşekkür eder, yeni açılacak olan zeytinlik alanların halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.





420 BİN ZEYTİN AŞISI YAPILACAK



Orman Bölge Müdürü Yılmaz ise, bakanlık tarafından yabani zeytinlerin aşılanarak milli ekonomiye kazandırılma çalışmasında, 5 yıllık eylem planında 420 bin zeytin fidanı aşılanacağını söyledi. Yılmaz, şuana kadar Mersin genelinde 280 bin zeytin fidanının aşılanarak milli ekonomiye kazandırıldığını ifade ederek, "Mersin genelinde 2018 yılında 110 bin zeytin fidanı aşılaması yapacağız. Bugün burada Erdemli ilçemizde aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Zeytin arazileri de o bölgenin halkına tahsis edilecek. Bu çerçevede Erdemli'de 10 bin yabani zeytin aşılandı. 2018 yılı sonuna kadar Erdemli'de 20 bin yabani zeytinin aşılanması planlanmıştır. Orman köylülerinin kalkınmasına yönelik hazırlanan ve Bozuk orman alanları içerisinde yer alan ve özellikle maki formasyonu içerisinde yayılış gösteren yabani zeytinleri aşılayarak ülke ekonomisine kazandırma amacıyla 2015 yılında uygulamaya konulan proje kapsamında Erdemli'de çalışmalar bütün hızıyla sürüyor" diye konuştu.





Bu eylem planının devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişte önemli bir çalışma olduğunu kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:



"Atıl durumda bulunan delicelerin aşılanarak elde edilecek ürünlerle, yöre insanlarının aile bütçesine, dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Erdemli'de bu uygulamayı başarıyla sürdürüyoruz. Uzman bir ekip tarafından aşılanan yabani zeytinlerin bakımı da 3 yıl süre ile orman teşkilatı tarafından yapılmaktadır. Daha sonra bu zeytinler talep edenler arasından çekilen kura ile orman köylülerine sertifikalı olarak dağıtılmaktadır. Yapılan bu çalışmayla yöre ekonomisine verilen bu destekten köylülerinin oldukça memnun oldukları görülmektedir."

Konuşmaların ardından zeytinlik arazileri kura sonrasında isimleri belirlenen vatandaşlara sertifikaları verilerek, aşılama işlemleri yapıldı.