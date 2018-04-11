Facebook hisseleri son 2 yılın en kazançlı gününü yaşadı

Facebook'un hisse başına değeri 1 Şubat tarihinde 195,32 dolara çıkarak rekor kırdı ancak daha sonra veri sızıntısı skandalı nedeniyle şirketin hisselerinde sert düşüşler oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, söz konusu tarihten geçen cuma gününe kadar Facebook hisseleri yüzde 18,6 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri de bu süreçte 558 milyar dolardan 454 milyar dolara kadar gerileyerek 104 milyar dolar düşüş gösterdi.

Bütün bu gelişmelere karşın pazartesi gününü 157,93 dolardan tamamlayan şirket hisseleri, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in ABD Senatosunda ifade vermeye başlamasıyla dün TSİ 22.20'de 165,94 dolara kadar tırmandı ve günü 165,04 dolardan kapattı.

Böylece, Facebook hisseleri salı günü yüzde 4,5 prim yaparak 28 Nisan 2016'dan bu yana en kazançlı gününü geçirdi. Söz konusu tarihte Facebook'un 2016 birinci çeyrek bilançosu piyasa beklentileri aşmış, firmanın hisseleri yüzde 7,2 prim göstermiş ve o zamana kadar en yüksek seviyesine tırmanmıştı.

- Zuckerberg'in servetinde bir günde 2,8 milyar dolarlık artış

Salı günü itibarıyla kapanışta şirketin piyasa değeri 477 milyar dolar olarak gerçekleşti. Zuckerberg'in serveti de 2,8 milyar dolar (yüzde 4,4) artışla 66 milyar dolara yükseldi.

Uzmanlar, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar için Zuckerberg'in Senatoda başarılı bir ifade verdiğini belirtti.

Zuckerberg'in veri sızıntısı skandalı kapsamında kendisinin ve şirketinin hatalarını kabul ettiğine dikkati çeken uzmanlar, bu tür krizlerin yeniden yaşanmaması için CEO'nun oluşturduğu planları ayrıntılı biçimde açıklamasının da yatırımcılarda güven oluşturduğunu vurguladı.

Mark Zuckerberg, bugün ise ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verecek.