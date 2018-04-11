Ailelerin yeni ev alım tercihinde, güvenli site ortamı , günlük yaşamda kolaylıklar sunan , çocukların oyun aktivite alanlarına önem veren marka projeler ön plana çıkıyor.

Bu projelerden özellikle bir tanesi son dönemde yayınladığı reklam filmi ile dikkat çekiyor.

Gedizler Yapı Evre projesi, yeni İstanbul'un merkezi Sancaktepe'de 2.Evre Projesi gerek ulaşım imkanları, gerekse lokasyon avantajları ile dikkati çeken 2. Evre reklam filminde kısaca; "1980'li-1990'lı yıllarda çocuk olan ve bugünün yetişkinlerine sesleniyor.

O dönem çocuklarına her yerin oyun alanı olduğunu, o dönem sokakların güvenli olduğunu, mahallede herkesin birbirini tanıdığını ve çocukları gözetip, kolladığını vurguluyor. Öyle ki o dönem büyüyen çocukların çoğu zaman dışarıda oyun oynamaktan eve girmeyi unuttuklarını, çoğunlukla da saklambaç, misket, mahalleler arası futbol turnuvası oynadıklarını belirtiyor.

Böylece dışarıda büyüyen çocukların paylaşmayı da, kendine güveni de, arkadaşlığı da dışarıda öğrendiklerinin altını çiziyor.

Son olarak bugünün çocukları ne yapacak sorusunu sorduktan sonra; sokakta büyüyen çocukların çocukları için geliştirilen bir proje olarak Gedizler Yapı Evre projesine dikkat çekiliyor.

Projenin özelliklerini kısaca belirtmek gerekirse:

28.500 m2'lik proje alanının tam %85'i yeşil ve sosyal alanlara ayrılmış. Güvenli site ortamı içinde basketbol, voleybol, mini futbol, tenis kortu, yürüyüş ve bisiklet yolları, 550 m2'lik performans ve yüzme havuzu bugünün çocukları evden dışarı çıksın diye geliştirilmiş.

Şimdi sizin de çocuğunuz eve kapanmasın, güvenli site yaşamında büyüsün ve aileniz en iyisine layık diyorsanız Gedizler Yapı Evre projesini görmelisiniz.

Çünkü Gedizler Yapı Evre projesi Yeni İstanbul'un Merkezi Sancaktepe'de Metro'ya sadece 500 metre , FSM ve YSS köprülerine eşit uzaklıkta, tüm çevre yollarının yanı basında, Sabiha Gökçen'e 15 dakika mesafede, tüm prestijli Eğitim Kurumlarının yanı basında, Üstelik İstanbul'un en büyük Şehir Hastanesine 1 dakikada ulaşacağınız son derece gelecek vaat eden özel bir lokasyonda…

Ve Gedizler Yapı Evre Haziran 2018'de teslim edilecek…