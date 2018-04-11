Küresel markalar için dönüm noktası

28.3 MİLYARLIK teşvik belgesi alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da yaklaşık 25 bin kişiye istihdam yaratacaklarını açıkladı. Vestel'in elektrikli batarya sektöründe yatırım yapacağını anlatan Zorlu, "Pil üretimiyle yaklaşık 3.5 milyar dolar cari açık faydası sağlanacak. Yatırım kapsamında nikel sülfat, elektrikli araç enerji depolama sistemi, batarya üretimi yapılacak" diye konuştu.

900 MİLYON $'LIK YATIRIM

ASSAN İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, bu teşviklerin cari açığın düşürülmesine de kaldıraç olacağı mesajını verdi. Yaklaşık 900 milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını anlatan Kibar, 640 kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti. İstanbul'da 1.5 milyar liralık yatırıma hazırlanan Alvi Medica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, ilaçlı stent, muhtelif kateter, kalp kapakçığı üretimi gerçekleştirecekleri bu yatırım için İtalya'daki fabrikalarından teknoloji transfer edeceklerini söyledi.

PAZAR PAYI % 10'A ÇIKAR

MetCap Enerji Başkanı Celal Metin, petrokimya sektörüne yapacakları 15.3 milyar liralık yatırım nedeniyle büyük heyecan duyduğunu belirtti. Dow Aksa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, "Alacağımız teşvikle Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 535 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştireceğiz. 2023 yılına kadar kademeli olarak yapılacak yatırımlarla kurulu kapasiteyi yıllık 13 bin 400 tona çıkaracağız. Bu üretim gücüyle dünya pazar payımız yüzde 10'a çıkacak" şeklinde konuştu. Dow Aksa Yalova'da gerçekleştireceği 1.8 milyar liralık yatırımla dolaylı olarak bin 736 kişiye iş kapısı açacak. Yenilenebilir enerji sektöründe 1.3 milyar liralık yatırıma imza atan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık gelecek üç yıllık dönemde enerji ve inşaatta toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi. Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz da Bingöl'de hayata geçirecekleri entegre teknik büyükbaş hayvancılık tesisiyle dolaylı 5 bin kişiyi istihdam edeceklerini söyledi.