Sakıp Sabancı kabri başında anıldı

Sabancı Holding
'in 14 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı
, kabri başında yaplan törenle anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı
'ndaki törene merhumun eşi Türkan Sabancı, kızları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Dilek Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı
, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı ile Sabancı Topluluğu yöneticileri, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ve Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrenciler katıldı.