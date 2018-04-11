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kabri başında anıldı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA LEVENT SÖKMEN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Sakıp Sabancı kabri başında anıldı
'in 14 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı , kabri başında yaplan törenle anıldı. 'ndaki törene merhumun eşi Türkan Sabancı, kızları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Dilek Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı , Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı ile Sabancı Topluluğu yöneticileri, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ve Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrenciler katıldı.
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Sakıp Sabancı kabri başında anıldı
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