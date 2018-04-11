Temassız ödemeler dört yılda iki kat arttı

Ülkemizdeki genç nüfus göz önüne alındığında dijital kanalların kullanımının tahmin edilenden daha fazla artacağını öngördüklerini belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, mobil cihaz ve uygulamaların kullanımının artması ile birlikte bankacılıkta dijitalleşme ve gelişim hızı açısından tüm sektörlerin önüne geçildiğini ifade etti.

MÜŞTERİ TANINMALI

Dijital bankacılık alanında ilerlemek isteyen bankaların müşterilerini en iyi tanıyan bankalar olmaları gerektiğini belirten Özdemir, Ziraat Katılım'ın ürünlerini dijital platformlardan sunarak müşterilerinin işlemlerini hızlı, pratik ve ekonomik koşullarda yapabilmelerini sağladıklarını söyledi. Türkiye'de 54 milyon kişinin aktif olarak internet kullanırken, her 100 kişiden 79'unun da mobil cihazı bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, "Bankacılık sektöründe dijital müşteri sayısı ise 30 milyonun üzerine ulaşmış durumda. Günümüzde alışverişlerin ve internet üzerinden yapılan ödemelerin de kartsız, temassız veya mobil cihazlar aracılığıyla yapıldığını görmekteyiz. Geleneksel ödeme yöntemleri yerine önümüzdeki yıllar içerisinde dijital ödemelerin daha hızlı artması ve bu oranın ise yüzde 50 seviyelerine gelmesi öngörülüyor. Banka müşterilerinin yüzde 67'si ödemelerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirmek istiyor. 2014 yılında yapılan kartlı ödemelerin yüzde 9'u internet üzerinden yapılırken 2017 yılında bu oran yüzde 14'e çıktı. Mobil cihazlardan yapılan temassız ödemeler 2014 yılına göre 4 kat oranında arttı" diye konuştu.

ÖNCELİK MEMNUNİYET

Katılım bankaları olarak, dijital alandaki gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerinin katılım bankacılığı ürün ve servislerine ulaşmalarını sağladıklarına dikkat çeken Özdemir, "Müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı amaçlıyoruz" dedi.