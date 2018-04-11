Yeni nesil müşteriler basit uygulama istiyor

Teknolojiyle beraber hayat tarzının yeniden şekillendiğini belirten Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Melikşah Utku, bankacılık dünyasının değişen dünyada daha iyi hizmet vermek için alternatif kanallara daha fazla yatırım yapmak durumunda olduğunu söyledi. Utku, "Yeni neslin tüketim alışkanlıkları geçmişe göre çok farklı. Z jenerasyonunu tatmin etmek tüm sektörler için kolay değil. Alternatif dağıtım kanallarına yönelen bankalar özellikle mobil bankacılık uygulamalarını geliştiriyorlar. Müşterilerin bu uygulamalardan temelde beklediği şey ise basitlik. Her ne kadar hayat kompleksleşse de müşteriler; hizmet alımı esnasında basitliği arzuluyorlar. Mobil uygulamaların; kullanıcı dostu, hoş bir ara yüze sahip olması ve işlemleri güvenilir bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor" dedi.

GÜCÜMÜZ ARTTI

Katılım bankalarının, prensiplerine uygun şekilde hizmet vermeye ve büyümeye çalıştığını kaydeden Melikşah Utku, müşteri memnuniyeti ve tercihi açısından sadece belli bir kitleye değil tüm vatandaşlara hitap ettiklerini, her geçen gün rekabet güçlerinin arttığını kaydetti.

İŞ YAPIŞ TARZI DEĞİŞTİ

Dijitalleşmenin özellikle bankaların iş yapış tarzını değiştirdiğine dikkat çeken Utku, "Dijital kanallardan gerçekleşen işlemlerin maliyetlerinin düşüklüğü sayesinde maliyet optimizasyonu konusunda muazzam iyileşmeler sağlandı. Kişiye özel hizmet sağlamada masrafınız daha düşük olduğu için müşteri odaklılık anlayışına daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Bu da müşteri memnuniyetini arttırıcı bir gelişme" diye konuştu.