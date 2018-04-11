Yerli kömüre esnek ihale

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli
, yerli kömürde yeni bir ihale modeli hazırladıklarını belirtti. Enerjide milli ve yerli kaynak kullanımı için üç ay önce yapılan kanun değişikliği ile dünyanın en esnek ihale modelini getirdiklerini söyleyen Benli, "İlk olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk sahasıyla yola çıktık. Çalışma kurumun işletmediği diğer sahalarla devam edecek. Sonra da Türkiye Kömür İşletmeleri'nin bazı sahalarının ihaleleri olacak. Sahaların özelliklerine göre hazırlık dönemine ilişkin süreler konulacak. Süre bittikten ve üretime başladıktan 15 ay sonra gelir beklentimiz olacak. Bu süre sonunda kamuya gelir ya da kömürden pay verecek bir model" dedi. 5 BİN MEGAVAT GELİYOR
2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Benli, enerji sektöründe yerlileşme açısından kömürün en önemli kaynaklardan biri olduğunu söyledi. Milli Enerji ve Maden Politikası'nın odağına yerli kömürün yerleştirildiğini ifade eden Benli, 2013'e kadar kömürle ilgili yerlileştirme çalışmalarının teorik planda kaldığını ve somut bir adım atılmadığını anlattı. Yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesislerine 2013'te teşvik verilmeye başlandığını aktaran Benli, şöyle konuştu: "Bu santraller hangi bölgede olursa olsun beşinci bölge teşviklerinden faydalandı. Kamuya ait sahaların tamamının özel sektör
e devredilerek geliştirilmesi için yapılan modelde, Çayırhan için ihale gerçekleştirildi ve başarılı olundu. Çayırhan dahil 2023'e kadar yerli kömürden 5 bin megavata yakın elektrik üretim kapasitesinin devreye gireceğini öngörüyoruz" dedi. ?KÖMÜRE DEĞER KATANLARA ÖDÜL
Programda "kömüre değer katan" şirketlere ödül verildi. SABAH gazetesi de medya sponsorluğu ödülünü aldı. Yatırım alanında Polyak Eynez, Aksa Enerji ve Bereket Enerji ödüle değer görülürken, Akçelik Madencilik, Aydın Linyit ve Ercan Şirketler Topluluğu'na 50. Yıl Ödülleri verildi. Çevre ödülü Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.'nin olurken, sosyal sorumluluk alanındaki ödüller TKİ ve Cengiz Madencilik'e verildi. Anadolu Birlik Holding rehabilitasyon proje ödülünü alırken, Garanti Koza proje ödülüne, Prof. Dr. Güven Önal onur ödülüne, İmbat Madencilik
istihdam ödülüne, Kolin-Hidro-Gen şirketi de teknoloji ödülüne değer bulundu.