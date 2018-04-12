Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
dolar kurundaki hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada "2017'de ihracat
ımızı yüzde 10.2 arttırdık, yüzde 7.4 büyüdük, 2018 beklentilerimiz ne? İhracatımız yüzde 10, turizm gelirlerimiz yüzde 35 seviyesinde artacak. Hizmet ihracatından gelirler 53 milyar dolar olacak. Tüm bunlara bakınca döviz girişiyle ilgili de problem yok. Yatırımlarla ilgili artan trendimiz var. Elimizdeki varlıklara bakınca fazlamız var. Dolayısıyla kurla ilgili spekülatif haberlerin tabanı yok, kurdaki hareketler Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Onun için kimse endişe etmesin. Müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içinde bu seviyeyi oturtacaktır. Oturduğu seviye de doğrudur" dedi.