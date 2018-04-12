Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kimse endişe etmesin

Kimse endişe etmesin

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Kimse endişe etmesin
Ekonomi Bakanı dolar kurundaki hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada "2017'de ımızı yüzde 10.2 arttırdık, yüzde 7.4 büyüdük, 2018 beklentilerimiz ne? İhracatımız yüzde 10, turizm gelirlerimiz yüzde 35 seviyesinde artacak. Hizmet ihracatından gelirler 53 milyar dolar olacak. Tüm bunlara bakınca döviz girişiyle ilgili de problem yok. Yatırımlarla ilgili artan trendimiz var. Elimizdeki varlıklara bakınca fazlamız var. Dolayısıyla kurla ilgili spekülatif haberlerin tabanı yok, kurdaki hareketler Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Onun için kimse endişe etmesin. Müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içinde bu seviyeyi oturtacaktır. Oturduğu seviye de doğrudur" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse endişe etmesin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN