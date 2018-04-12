Kur nedeniyle AVM’ye 3 milyar fazla ödedik

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kur yüzünden artan kiralar nedeniyle 2015'e göre AVM
'lere bu yıl fazladan 3 milyar lira ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. AVM'lerdeki 12 milyon metrekarelik kiralanabilir alanın yüzde 35'i için günlük döviz
kuru üzerinden kira ödediklerini vurgulayan Öncel, "2014'te 4.1 milyar lira olan kira maliyetimiz bugün 7 milyar liraya dayandı. Aradaki farkla 10 bin mağaza açabilirdik" dedi. DÖVİZLE KİRAYA SINIR GETİRİLMELİ
ABD-Rusya-Çin arasında yaşanan gerginlik yüzünden kurun hangi noktaya geleceğini kestiremediklerini belirten Öncel, dolayısıyla dövizle kiraya bir sınır getirilmesi gerektiğini söyledi. "Her türlü mal ve hizmetin hızla TL'ye çevrilmesi gerekiyor" diyen Öncel, Türkiye'nin gerilen dünya ticaretinde kendisini bir an önce korumaya alması gerektiğini ifade etti.
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ise dövize dayalı ticaret ve kiralama sisteminin piyasaların dengesini bozacak bir etkiye sahip olduğunu, kalıcı bir çözüm için mevzuatta değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.