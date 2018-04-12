Sözde çevreciler milli enerjiye karşı birleşti

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için bir yandan milli enerji seferberliği başlatırken, bir yandan da yerli enerjinin aktörleri çevreci kisvesi altında yatırımlara engel olmaya çalışan gruplarla mücadele ediyor. SOSYAL MEDYA ELE VERDİ
Türkiye'nin bölgesindeki stratejik üstünlüğünü artıracak Kanal İstanbul
ve Akkuyu Nükleer Santrali
gibi devasa projelere karşı çıkarak, yatırımların bulunduğu bölgedeki halkı galeyana getirmeye çalışan bu grupların sosyal medya hesapları incelendiğinde bazı ilişkiler gözler önüne seriliyor. Sosyal medya hesaplarından AK Parti karşıtlığıyla birlikte referandumda hayır kampanyası yürüten, ortak açıklamalarında HDP, CHP, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB gibi siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının adına yer veren sözde çevrecilerin her türlü enerji yatırımına karşı olduğu da görülüyor.
Çevreci geçinen bu gruplara ilişkin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, "Daha yatırım hayata geçmeden önce kamu kurumlarına şikayete başlıyorlar. Bu gruplar anlamadan etmeden HES'e RES'e GES'e her şeye karşılar. Kamu da bunların yaptığı başvurular üzerine bize 'bekleyin inceleme yapacağız' diyor. ÇED sürecine itiraz, incelemeler derken, bir de işin içine iş bilmeyen bilirkişiler giriyor. Bu şekilde 5-6 ay yatırımcı sahaya çıkardığı iş makinalarına boşa para verdiği gibi zaman kaybına da uğruyor" dedi. İşi saldırı boyutuna dahi getirdiklerini vurgulayan Ataseven, toplantılara polis ve jandarma eşliğinde katılabildiklerini söyledi. KADROLU DOLAŞAN EYLEMCİLER VAR
Kömür
Üreticileri Derneği (Kömür-Der) Başkanı Muzaffer Polat ise, Türkiye'de kadrolu eylemcilerin bulunduğunu belirterek, "Kadrolu bu eylemcilerin kurduğu dernekler ister sanayici ister enerji yatırımcısı olsun taciz seviyesinde rahatsızlık veriyor. Eylemlere bakın hep aynı adamlar" dedi. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk ise özellikle Ege'de ÇED dosyalarını takip ederek sürekli bunlara itiraz eden bir emekli grubu bulunduğunu ifade etti. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu-Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli ise bu tarz yapılanmaların dikey olan tüm yatırımlara karşı çıktıklarını söyledi.