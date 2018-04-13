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13 yıldır sağlıkta ‘Gelişim’ var

206 yatak kapasitesine ve 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesine sahip hastanede, yılda ortalama 240 bin ayaktan, 50 bin ise yatarak hasta tedavi ediliyor. Hastanede tüp bebek merkezi kurulması yönünde de ciddi adımlar atıldı.

Giriş Tarihi: 13.4.2018
13 yıldır sağlıkta ‘Gelişim’ var

2005 yılında 'Sağlıkta Gelişim' sloganıyla yola çıkan ve İskenderun'da kurulan 'ilk özel hastane' unvanına sahip olan İskenderun , 13. yılında tıbbi uzman kadrosunu genişletmeye ve sağlık alanında büyüme hedefine doğru ilerliyor. Hastane 'bölge hastanesi' konumunda hizmet sunduğunu ifade eden Hastane Direktörü Prof. Dr. Bülent Tekinsoy, özellikli branşlarda yatırımların artacağının müjdesini verdi.

EN KISA SÜREDE
Kaliteden ödün vermeden hizmet sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Tekinsoy, "Her türlü görüntüleme, teşhis, tedavi ve cerrahi operasyon imkânı sunan hastanemizde, bölge halkının en kısa sürede sağlık sorunlarının giderilmesi noktasında, önemli atılımları yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, Gelişim Hastanesi'nin bu günlere gelmesine katkı sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın başta olmak üzere değerli doktorlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

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13 yıldır sağlıkta ‘Gelişim’ var
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