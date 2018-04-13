13 yıldır sağlıkta ‘Gelişim’ var

2005 yılında 'Sağlıkta Gelişim' sloganıyla yola çıkan ve İskenderun'da kurulan 'ilk özel hastane' unvanına sahip olan İskenderun Gelişim Hastanesi, 13. yılında tıbbi uzman kadrosunu genişletmeye ve sağlık alanında büyüme hedefine doğru ilerliyor. Hastane 'bölge hastanesi' konumunda hizmet sunduğunu ifade eden Hastane Direktörü Prof. Dr. Bülent Tekinsoy, özellikli branşlarda yatırımların artacağının müjdesini verdi.

EN KISA SÜREDE

Kaliteden ödün vermeden hizmet sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Tekinsoy, "Her türlü görüntüleme, teşhis, tedavi ve cerrahi operasyon imkânı sunan hastanemizde, bölge halkının en kısa sürede sağlık sorunlarının giderilmesi noktasında, önemli atılımları yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, Gelişim Hastanesi'nin bu günlere gelmesine katkı sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin Yıldız başta olmak üzere değerli doktorlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.