Atakaş’tan dünyaya yılda 2 milyon ton sac üretimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1975 yılında demir sektörüne adım atan Atakaş Şirketler Grubu, bugün yılda 2 milyon ton sac üretimi yaparak dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyor. Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, "Tesislerimizde bugün 1,2 milyon ton asitli sac, 4 yüz bin ton galvanizli sac, 2 yüz bin ton boyalı ve 2 yüz bin ton soğuk sac ürünü üretim kapasitesine ulaştık. Çelik üretim tesislerimizde yeni hatların yatırımlarına da bu yıl başladık. Çelik servis merkezimiz, laboratuvarlarımız ve çelik sektöründe yetiştirdiğimiz profesyonellerimizle ülkemize ve tüm dünyaya hizmet veriyoruz" dedi.

MODERN LİMAN

Yatırımlarına bir yenisini ekleyerek 2017 yılında modern alt yapısıyla Atakaş Liman İşletmesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Atakaş, "Atakaş Liman İşletmesi geniş liman içi stoklama sahaları sayesinde yıllık 10 milyon ton yük elleçleme potansiyeli ile Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir konuma sahip. Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerine en yüksek faydayı sağlayacak limanlardan biridir" diye konuştu. 'Geleceği birlikte üretiyoruz' sloganı ile yola çıktıklarını kaydeden Atakaş, şunları söyledi: "Her geçen gün büyüyen şirket yapımız ve kurumsallaşma yolunda attığımız sağlam adımlarımız sayesinde, binlerce kişilik Atakaş ailesi olarak, en iyiyi yapmayı ilke edindik. Kalite, güvenilirlik ve süreklilik ile büyümeye devam ediyoruz. Atakaş Şirketler Grubu sektörü yönlendiren, rekabeti ve hizmet kalitesini sürekli artıran lokomotif kurum olma özelliğini ve geleneğini bugün olduğu gibi yarın da sürdürmeye devam edecektir."