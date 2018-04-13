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Cumhurbaşkanı 'den kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kur ile ilgili gerekli önlemlerin önümüzdeki dönemde atılacağını belirterek, "Nisan sonuna kadar bunları göreceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:44
Cumhurbaşkanı Başdanışman Cemil Ertem'den kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, son günlerdeki ekonomi gündemine ilişkin 'de değerlendirmelerde bulundu.

Kur tarafında önemli olanın oynaklık olduğunu belirten Ertem, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bu konuda gerekli adımlar önümüzdeki dönemde atılacak, nisan sonuna kadar bunları göreceğiz" dedi. Ertem, şimdilik dövizle lanmaya sınır gibi bir kısıtlamanın getirileceğini düşünmediğini dile getirdi.

"Borç yapılandırmaya gitmeleri etik değil"

Gündemdeki şirketlerin 'borç yapılandırma'sı konusuna da değinen Ertem, "Holdinglerin vadesi gelmemiş borçlarını yapılandırmaya gitmesi etik değil" eleştirisinde bulundu.

Ertem, "Merkez Bankası enflasyon konusunda kararlı duruşunu gösteriyor. Banka enflasyonu hedef almaya devam edecek" diye konuştu ve ekledi: "'Hazine şunu yapacak, Merkez Bankası şunu yapacak' diye haber yapmak spekülatif oluyor, piyasayı etkiliyor, bu dönemde doğru haber yapılması herkes için iyi olacaktır diye düşünüyorum."

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Cumhurbaşkanı Başdanışman Cemil Ertem'den kur açıklaması
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