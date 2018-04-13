Doğa Sigorta’ya Tüketici Zirvesi’nden ödül

Doğa Sigorta, 31. Tüketici Zirvesi'nde yılın 'Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü. Şirket adına ödülü Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar aldı. Bu sene "Kişisel Bilgi ve Yapay Zeka" temasıyla gerçekleştirilen zirvede, Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı da bir konuşma yaptı. Sigortacılığın verilerin yoğun olarak kullanıldığı, datanın işlenmesini gerektiren bir sektör olduğuna dikkat çeken Kırmızı, "Biz 2014 yılında bu sektöre girdiğimizde çok önemli rakiplerimiz vardı. Sektör zaten yoğun rekabet yaşanan bir sektör. Teknolojinin doğru kullanımıyla rekabette öne çıkabiliyorsunuz. Biz de bu sebeple teknolojiye yoğun olarak yatırım yapmaya karar verdik, bu şekilde fark yaratabileceğimizi düşündük. Bugün 3.5 milyon sigortalıya hizmet veren, sektörün en büyük sigorta şirketlerinden biri konumuna yükseldik. Geldiğimiz bu noktada teknolojik yatırımlarımızın etkisi büyük" dedi.

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