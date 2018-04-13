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4.08 TL’ye geriledi

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Dolar 4.08 TL’ye geriledi
'yu dizayn için harekete geçen küresel güçlerin, Türkiye'yi finansal saldırı ile yola getirme çabasının etkisiyle önceki gün 4.1944 TL ile tarihi zirvesini gören , dün 4.08 TL'nin altına geriledi. TL ve Rus Rublesi, dün dolar karşısında en fazla değer kazanan paralar oldu. 'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesi ve önceki gün 'savaş' alarmı veren Trump'ın geri adım atması, dolardaki düşüşte etkili oldu. Kurdaki yükselişin suni olduğuna inanan yerli yatırımcı da geçen hafta 765 milyon dolar daha sattı. Yerlilerin döviz hesapları bu yılın en düşük seviyesine indi.
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Dolar 4.08 TL’ye geriledi
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