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D&R'ın 'a satışı için ön protokol imzalandı

Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı AŞ'nin (D&R) 440 milyon liraya TK ve Kırtasiye A.Ş'ye satışı için ön protokol imzalandığını duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:26
D&R'ın Turkuvaz'a satışı için ön protokol imzalandı

Doğan Şirketler Grubu Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, tamamı ödenmiş 50 milyon TL sermayesinde, yüzde 100 paya sahip oldukları doğrudan bağlı ortaklığı AŞ'nin (D&R) sermayesinde sahip oldukları payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenecek.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Sözleşmenin 440 milyon TL bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, TK ve Kırtasiye A.Ş arasında bugün tarafları bağlayıcı bir ön protokol imzalandığı belirtildi.

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D&R'ın Turkuvaz'a satışı için ön protokol imzalandı
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