Florya ihalesinde ipi Öz Er-Ka göğüsledi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından 5 Nisan'da 1. oturumu yapılan Galatasaray'ın Florya'daki arsasının dün yapılan ikinci oturumunun kazananı Öz Er-Ka İnşaat oldu. İhalede satış toplam geliri 2 milyar 250 milyon lira olarak teklif edilirken, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin TL taahhüt edildi. Bu gelirden Galatasaray'a düşecek pay yaklaşık 238 milyon lira olacak.

İKİ ARSAYA TEK İHALE

9 firmanın talip olduğu ihalenin ilk oturumunda Öz Er-Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef Gayrimenkul-Caba İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı- Fuzul Gayrimenkul-Akkuş Gayrimenkul-Hasanoğlu İnşaat İş Ortaklığı, Aşcığlu İnşaat-Yılsan Yatırım İş Ortaklığı, Şua İnşaat-Ruha Elektrik İş ortaklığı, Pekimtaş Yapı- Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO-İnt-er Yapı İş Ortaklığı teklif sunmuştu. Emlak Konut ile Galatasaray arasında kulübün iki arsası için anlaşma yapılmıştı. Buna göre Emlak Konut, gelir paylaşım ihaleleri yapacak, arsa gelirinin yüzde 80'i kulübün, 20'si de Emlak Konut'un olacaktı. Emlak Konut, Florya'daki Galatasaray'ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ'den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın almıştı. Şirket her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapmayı seçti. Bu nedenle elde edilecek "Şirket Payı Geliri"nin yaklaşık yüzde 71.43'ü Emlak Konut'a, yaklaşık 28.57'si ise Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olacak.

ZEMİN+2 KAT OLACAK

42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. İkiz blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5'i kadar ticari alan izni de verilecek. Galatasaray geçtiğimiz aylarda yapılan Riva ihalesinden ise 761.6 milyon TL gelir elde edecek.