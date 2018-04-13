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lılar 'dan 3 ayda 99 gayrimenkul aldı

2018'in ilk üç ayında 'da toplam 119 vatandaş gayrimenkul aldı. En fazla gayrimenkulü 99 vatandaşı aldı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:46
Iraklılar Samsun'dan 3 ayda 99 gayrimenkul aldı

'nin büyüyen ve gelişen bir ülke olması yabancıların ilgisini çekiyor. Son yıllarda yabancılara gayrimenkul satışlarında artışlar yaşanırken, da 'de en fazla tercih edilen illerden bir olma özelliğini taşıyor. 13 ülkeden 119 vatandaş Samsun ve ilçelerinden gayrimenkul alımında bulunurken, en fazla gayrimenkulü lılar aldı.

EN FAZLA SATIN ALAN ÜLKE IRAK

Gayrimenkul alan diğer ülke vatandaşları hakkında bilgi veren Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü Hasan Özalban, ilk üç ayda 4, Amerika Birleşik Devletleri 3, 3, 2, 1, Birleşik Arap Emirlikleri 1, 1, 1, 1, 1, Türkmenistan 1, 1, Irak uyruklu vatandaşların ise 99 gayrimenkul aldığını belirtti.

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Iraklılar Samsun'dan 3 ayda 99 gayrimenkul aldı
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