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'te 32 sürücüye, 18 bin lira

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde 32 sürücüye 18 bin 188 lira kesildi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 14:19
Karabük'te 32 sürücüye, 18 bin lira ceza
Kentte dün 100. Yıl Mahallesi'nden başlamak üzere 5 noktada 22.00 ile 02.00 saatleri arasında trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 137 araç durdurulurken 5 sürücüye alkollü tan, 3 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan ve 24 sürücüye de diğer maddelerden olmak üzere 32 sürücüye toplam 18 bin 188 lira kesildi. 10 araç ise trafikten men edildi. Polisin abart egzozdan işlem yapmak istediği sürücülerden bazıları ceza yememek için polisi ikna etmeye çalışırken, bir başka sürücü ise cezayı kabul etmediğini belirtirken belgeye imza attı. Polisin tüm göstermelerine rağmen bir türlü alkolmetreyi üfleyemeyen sürücü ise defalarca süren uyarıların ardından 12'nci denemede alkolmetreyi üflemeyi başardı ve 0.43 promil alkollü çıktı. Yasal sınırların altında alkollü çıkan sürücü polise alkol almadığını, enerji içeceği kullandığını ileri sürdü.
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Karabük'te 32 sürücüye, 18 bin lira ceza
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