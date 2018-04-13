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nde sıra büyük şirketlerde

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Kur riskinde sıra büyük şirketlerde
Hükümet, yönetiminde küçük-orta boy işletmeler ile kamu kurumlarına yönelik tedbirlerin ardından büyük işletmelere yönelik çalışmayı da tamamladı. Mayısta devreye girecek yeni sistemle yılda 15 milyon dolar ve daha üzerinde döviz kredisi kullanan tüm şirketler, aldıkları borcu kuruşu kuruşuna Merkez Bankası'na bildirecek. Bu uygulama 2 binin üzerindeki şirketi ilgilendiriyor. Merkez Bankası tarafından hazırlanan veri tabanı firma bazında "yabancı para pozisyonu, nakit akımı, türev ürün kullanımının izlenmesini" içeriyor.

RİSK MERKEZİ DE DEVREDE
Kredilerin anlık takibi için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde sorgulama altyapısı oluşturuluyor. Firmanın sterlin ya da euro cinsinden kredisi dolara çevrilerek tek para cinsi üzerinden verilecek. Büyük şirketlerin dövizle borçlanmalarına doğrudan sınırlama yerine, tedbir alınacak.
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Kur riskinde sıra büyük şirketlerde
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