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Kurumlara özel Gulf ferdi

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Kurumlara özel Gulf ferdi kaza sigortası

İşçi-işveren ilişkisi üzerine kurulu olan grup ferdi ları, çalışanların beklenmedik kaza sonucu yaşam kaybı, sürekli sakatlık veya yaralanmalarını teminat altına alıyor. Grup ferdi kaza poliçeleri kurumsal müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda gruba dahil sigortalılara rekabetçi piyasa koşullarında azami koruma ile asgari işveren sorumluluğunun üzerinde fayda sağlıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gulf Sigorta Bireysel Sigortalar Grup Müdürü Suat Celayir, "Yaşam kaybı ve sürekli sakatlık gibi ana teminatların yanı sıra sigortalının yaralanması durumunda tedavi masraflarını karşılayacak olan bu üründe kurumsal müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda gündelik tazminat, ambulans servisi, tıbbi danışmanlık hizmetleri, aile transferi, cenaze nakli gibi ek alt teminatlar ile kapsam genişletilebilmektedir" dedi.

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Kurumlara özel Gulf ferdi kaza sigortası
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