Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu teyit etti

Moody's'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A1" seviyesinde teyit edildiği, not görünümünün de "durağan" olarak korunduğu bildirildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan hükümetinin yapısal reformlarının zamanla ekonominin ve kamu bilançosunun petrol fiyatlarına bağımlılığını azaltmasının beklendiği kaydedildi.

Bütçe dengesine 2023 yılı itibarıyla ulaşmayı planlayan hükümetin reform programı sayesinde zamanla ülkenin kredi notunun yükseltilebileceğine yer verilen açıklamada ancak sosyal baskıların gelecek yıllarda reform ilerlemelerini yavaşlatabileceği ve ülkenin mali gücünü azaltabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, 2014'ten itibaren düşmeye başlayan petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan'ın mali pozisyonunda önemli derecede bozulma görüldüğüne işaret edilerek, petrol fiyatlarının son dönemde Moody's'in tahmininden daha fazla artış gösterdiği belirtildi.

Moody's'in tahminlerine göre petrol fiyatlarının 2018-2019 döneminde varil başına ortalama 60 dolar olmasının öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, bundan sonraki orta dönemde de varil fiyatlarının 45-65 dolar aralığında seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın mali açığının orta dönemde azalmaya devam edeceğinin öngörüldüğü aktarılarak, hükümet reformları sayesinde petrol dışındaki sektörlerde de büyümenin sürdürüleceği vurgulandı.