Ray Sigorta, DEİK Türkiye – Avusturya İş Konseyi’ne katıldı

Ülkemizde sigortacılığın daha geniş bir tabana yayılması için faaliyetlerini sürdüren Ray Sigorta şimdi de ticari dış ilişkilerin geliştirilmesi, yeni yatırım ve işbirliği alanlarının bulunması için harekete geçti. Ray Sigorta, Genel Müdür Koray Erdoğan temsilciliğinde Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlayan ve iş geliştirme çalışmalarını koordine etmeyi hedefleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve DEİK bünyesindeki Türkiye – Avusturya İş Konseyi'ne üye olduğunu duyurdu. Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurtiçi ve yurtdışında yatırım imkânlarını araştırma konusunda katkı sağlamayı hedefleyen yapıda Ray Sigorta bundan böyle aktif rol oynayacak. Bu sayede şirket, Avusturya başta olmak üzere yabancı ticaret ortaklarıyla yatırımların artırılması gibi konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesine destek olacak.

'İŞ DİPLOMASİSİ' ÖRGÜTÜ

Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir 'iş diplomasisi' örgütü olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme misyonunu üstleniyor. 1996 yılında kurulan ve DEİK iş konseyleri arasında yer alan Türkiye – Avusturya İş Konseyi ise iki ülke arasında enerji, altyapı projeleri ve finans gibi sektörlerde ortak yatırımların koordine edilmesi ve işbirliği alanlarının tespit edilmesi için çalışmalar yürütüyor.