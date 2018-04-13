Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 188 arttı

Türkiye'den Rusya'ya yılın 3 aylık döneminde yapılan ayakkabı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 53 milyon dolara ulaştı.

İHRACAT MİKTARI BELLİ OLDU

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, ayakkabı üretiminde önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin bu sektördeki ihracatı artıyor. Türkiye'nin 2018'in Ocak-Mart dönemindeki ayakkabı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik artışla 281 milyon dolar oldu.

Bu dönemde Rusya'ya gerçekleştirilen ayakkabı ihracatı dikkati çekti.

53 MİLYON DOLAR DÖVİZ KAZANIMI

Sektörün en önemli pazarı olan Rusya'ya 2017'in ilk 3 ayında 18,4 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştiren Türk iş adamları, bu rakamı 2018'in aynı döneminde yüzde 188 artırarak ülkeye 53 milyon dolar döviz kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko, sektörün 2002'de 131 milyon dolar seviyesinde olan ihracatının 2017 sonu itibarıyla 769 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Deri sektöründe yapılan ihracatın büyük çoğunluğunun ayakkabıdan oluştuğunu aktaran Galiko, "Türk ayakkabı sektörü 2018 yılı sonunda tek başına 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilecek güçte" ifadesini kullandı.