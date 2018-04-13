Trabzonspor’un borcuna 4 aşamalı formül

1 milyar TL'ye yaklaşan borcu bulunan Trabzonspor
'un başına geçen Ahmet Ağaoğlu
, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Yönetime gelir gelmez, borç
lar nedeniyle banka banka dolaşmaya başladıklarını aktaran Ağaoğlu, "375 milyon TL anapara, 109 milyon TL de birikmiş faiz yükü olmak üzere yaklaşık 500 milyon TL bankalara 2023'e kadar ödenmesi gereken borç var. Naklen yayın geliri göz önüne alındığında bunun neredeyse tamamı faiz borcuna gidiyor. Ayrıca vergi ve SGK'ya 130 milyon, kulüplere 5 milyon, menajerlere 55 milyon, oyuncu ve bonservis bedeli de 117 milyon TL borç var. Bunlara ilave bazı borçlarla birlikte yaklaşık 860 milyon TL bir borç yükü var" dedi. Kulübün gelirinin yaklaşık 130 milyon TL olduğunu aktaran Ağaoğlu, gelirin 7 katı borcu ödemek için kısa ve uzun vadeli olmak üzere dört proje geliştirdiklerini ifade etti. TRİBÜNLERE OYNANDI
Ağaoğlu, "Önümüzdeki 3-4 aylık dönemde yeni sponsporluk anlaşmaları yapacağız. Reklam anlaşmalarını yeniden masaya yatıracağız. Performansı düşük ama markası olan, yüksek ücretlerle çalışan yabancı futbolcu devrini bitireceğiz" diye konuştu.
Trabzonspor'un yabancı futbolculara çok yüksek ücretler ödediğini ve bunun kulübü zarar soktuğunu anlatan Ağaoğlu, "Hem iyi performansa sahip hem de kariyerli futbolcu Trabzonspor'a gelmez. Kariyeri devam eden yabancı oyuncular da vardır ama onların da performansı düşmeye başlamıştır. Trabzonspor'da eski yönetim tribünlere oynamak için bu tür transferler yaptı. Bu hem kulübün borçlanmasına neden oldu hem de oyuna bir katkı sağlamadı" ifadelerini kullandı. Yabancı futbolcuya karşı olmadıklarını belirten Ağaoğlu, şöyle devam etti:
"Trabzonspor'u zirve yarışında tutacak ne varsa gereği yapılacak. Bizim hem mali yapımıza hem de oyun karakterimize uygun futbolcu alacağız."
Kulübün bir diğer gelir kaleminin de enerji ve inşaat olacağını aktaran Ağaoğlu, "O sektörlerde işletmeci olarak bulunmayacağız. Yap-sat modelini uygulayacağız" dedi. ?ALTYAPIYA YATIRIM
Kulübün uzun dönemde altyapıya yatırım yapacağını aktaran Ağaoğlu, "Trabzon Türkiye'nin futbol coğrafyası. Altyapıya futbolcu yetiştiren 1461 Kulübü çok iyi bir projeydi. 1461 futbolcularla öyle bir prestij kazandı ki nerdeyse Süper Lig
'e çıkacaktı fakat iki Trabzon takımının, Süper Lig'e çıkması biraz ilginç olacaktı. Süreklilik sağlanamadığı için üçüncü lige kadar düştü. Biz yeniden bu projeye odaklanacağız" dedi. Altyapıda Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi örnekleri olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Altyapıdaki futbolcularımızın artık bir idolleri var. Bu futbolcular A Takım'a dahil olduğunda motivasyon ve verimlilikleri de artacak. 3-4 yıl içinde futbolcu alıp para kaybeden değil ihtiyaç fazlası futbolcularını iyi fiyatla satıp para kazanan bir Trabzonspor göreceksiniz" ifadelerini kullandı. KADRO DEĞİŞMİYOR
Teknik kadroyu değiştirmeyi düşünmediklerini anlatan Ağaoğlu, "Devam eden 7 maçlık lig süreci var. Alacağımız her puan önemli. Ligi bu teknik kadromuzla bitireceğiz" dedi. KENDİ YASAMIZI YAPACAĞIZ
Yeni dönemde tüzük değişikliği için çalışacaklarını belirten Ağaoğlu, şunları anlattı: "En önemli işlerimizden biri de tüzük değişikliği olacak. Buna göre yönetim yıllık gelirin maksimum yüzde 25 üzerinde borçlanabilecek. Bunun üzerindeki oranları genel kurul onayına sunma zorunluluğu getireceğiz. Yeni tüzüğümüzü temmuzda genel kurulun onayına getireceğiz. Artık kimse afaki yollarla geliri yüksek miktarlar gösterip genel kurulun karşısına gelemeyecek. Kulüpler yasasını beklemeyecek, kendi yasamızı kendimiz yapacağız."