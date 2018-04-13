Turkcell güvenlik sorularını kaldırıyor

Turkcell
Global Bilgi, ses biyometri teknolojisini devreye alıyor. Şirket ses biyometrisi uygulamasıyla görüşme sürelerini ortalama 40 saniye kısaltacak.
Ar-Ge ve teknoloji yatırımında birinci önceliklerinin müşteri ihtiyacına çözüm bulmak olduğunu belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, "Dijitalleşme müşteri hizmetlerine de özgür ve yaratıcı bakış açısını getirdi. Robotları, ses teknolojisini ve yapay zekâyı müşterilerin hissiyatlarına dokunan ve ihtiyaçlarını anlayan çözümlerde kullanıyoruz" dedi.