Türkiye’nin sağlık turizminde Hattuşa Vacation Club etkisi

Jeotermal enerji kaynakları üzerine çalışmalar yapan, jeotermale hükmeden ve gücünü sudan alan Türkiye'nin önemli markalarından Doğan Jeotermal Grup, Hattuşa A.Ş. markasıyla sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Hattuşa Vacation Thermal Club markasıyla Türkiye'nin 6 farklı noktasında sağlık ve turizmi birleştiren Hattuşa A.Ş., yurt içinden ve yurt dışından her yıl binlerce kişiye 'sağlıklı turizm' fırsatı sunuyor. Doğan Jeotermal Grup, Türkiye'nin dört bir yanında en güzel bölgeler üzerinde kurulmuş ve kurulacak tesislerini, Hattuşa Vacation Thermal Club konseptiyle tek isim altında toplayarak 10 yılda 6 büyük projeye ulaştı.

İLK VE TEK TESİS

'Suyla sağlık' sloganıyla yatırımlarına devam eden grubun Hatay'ın Erzin ilçesinde 2015 yılında hayata geçirdiği yatırım, tarih, sağlık ve deniz turizmini birleştirdi. Hem tedavi hem de tatil imkanının bir arada sunulduğu Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin, portakal bahçelerinin arasında, Amanos dağlarının eteklerinde 5 yıldızlı konseptiyle birinci sınıf tedavi ve termal hizmeti veren ilk ve tek tesis unvanını elde etti. Grubun 10 yılda 6 proje hedefinin ilk ayağı olan Hattuşa Vacation Thermal Club Kazdağları, 2009 yılında Kazdağları'nın eteklerinde Edremit Körfezi kıyısında kuruldu. Burada elde edilen başarı, 2013 yılında Ankara ile devam ettirildi. Ayaş ilçesine 14 km mesafede konumlanan tesis, yüzde 70'lik kısmı yeşil ile mavinin buluştuğu huzur dolu mekanlar olarak tasarlandı. Tesis bünyesinde Özel Dr. Erdal Coşkun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de bulunuyor.



3 TESİS YAPILIYOR

Doğan Jeotermal Grup, faaliyette olan tesislerinin yanı sıra 3 yatırımı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bolu'nun eşsiz bitki örtüsü arasında Hattuşa Vacation Thermal Club Bolu, Samsun'un termomineral su bakımından zengin bölgesi Havza'da Hattuşa Vacation Thermal Club Havza ve Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Hattuşa Vacation Thermal Club Saraypark kısa süre sonra sağlık turizminin hizmetine sunulacak.