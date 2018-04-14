Bakır ithalatı %50 azalacak

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak Siirt Bakır A.Ş., 550 milyon dolara kuracağı bakır izabe tesisi ile 1.5 milyar dolarlık bakır ithalatının önüne geçecek. Siirt Bakır A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman, Türkiye'nin yıllık 400 bin ton bakır ithal ettiğine ve bunun 3 milyar dolara mal olduğuna dikkati çekerek, bakır ithalatının azalması için bakır tesisini Siirt'te kurmayı planladıklarını kaydetti. Baydarman, temeli 2019'da atılacak yıllık 200 bin ton üretim kapasiteli tesisin 2021'de tam kapasiteyle hizmete gireceğini belirtti.

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