Cezaevi marketleri yakında Külliye’de

Türkiye'deki cezaevlerinde faaliyet gösteren üretim merkezlerinde çalışan hükümlü ve tutukluların yaptığı gıdadan tekstile, hediyelik eşyadan temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürünün satıldığı Adalet Bakanlığı
İş Yurtları Kurumu Satış Mağazası, Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde de açılacak. Ankara'da Sıhhiye'de, Danıştay'da, Hakimler ve Savcılar Kurulu, adalet sarayları gibi kurumlarda hizmet veren mağazaların bir şubesi de Külliye'deki personel ve misafirlere hizmet verecek. Marketin önümüzdeki günlerde hizmete gireceği belirtildi. 'Cezaevi
marketi' olarak da anılan mağazalarda her cezaevinde üretilen özel markalı ürünler de satılıyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı İş Yurtları Kurumu, hükümlülerin meslek sahibi olması veya mesleklerini geliştirmesi amacıyla cezaevlerinde atölye ve tesisler kurarak meslek eğitim kursları açıyor. 288 ceza infaz kurumundaki işyurtlarında 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu, bin 700'den fazla atölye ve tesiste, 180'den fazla iş kolunda faaliyette bulunuyor. Bu yıl işyurtlarında üretilen ürünlerin sanal mağaza aracılığıyla satılması da planlanıyor.