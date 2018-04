Tüketici binadaki yangın malzemesini sorgulasın

İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının ardından gözler binalardaki yanlış malzeme seçimlerine çevrildi. Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan "Yangın güvenliği, yangına karşı dayanımı yüksek sistemlerin oluşturulması ile, sistemlerin oluşturulması ise doğru malzemenin seçilmesi ile olur. Yapılarda yanıcı ve yangını iletici malzemelerden uzak durmak, yangına karşı güvenlik açısından en önemli konu durumundadır. Yanıcı olmayan malzemeler ile oluşturulan sistemler ve yapılar, can kaybı riskini büyük oranda minimize ederler. Aksi durumda ise risk artar" dedi. Yangının insan hayatını tehdit edebilecek en önemli afetlerden biri olduğuna dikkat çeken Gürcan, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz hafta meydana gelen vahim olay gösterdi ki, mevzuata aykırı olarak binalarda yanıcı malzemeler kullanılabiliyor. Arada küçük maliyet farklarından ötürü ya da başka sebeplerden dolayı cephe ve çatıda yanıcı ve yangın iletici (C sınıfı) ürünler tercih edilebilerek bina sakinlerinin can güvenliğinin tehlikeye atılması kanımca hiçbir şekilde açıklanamaz."

TESTLER YAPIYORUZ

Knauf Insulation'ın ürünlerini testten geçirdiğini anlatan Gürcan, "Yangına karşı tepki sınıfı en yüksekse klasman olan A1 sınıfında yer almaktadırlar. Ayrıca farklı uygulamalar için de sistem testlerimizi gerçekleştirerek ürünün yapı detayı içindeki dayanımını da ölçümlendiriyoruz. Yangına karşı güvenli binalar oluşturulması adına projelere destek veriyoruz" dedi. Gürcan, tüketicilerin de yaşadıkları binalarda ne tip ürünler kullanıldığını sorgulamaları tavsiyesinde bulundu.