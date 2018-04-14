Yeniden yapılandırmayı yönetecek kabiliyetteyiz

Türk bankacılık sektörünün güçlü likidite yapısıyla kredi büyümesini sağlıklı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) Başkanı Mehmet Ali Akben, döviz kurlarının yükselmesi, uluslararası gelişmeler ve kaynak vadelerinin kısa olması nedeniyle bir kısım büyük gruplara ait kredilere ilişkin ortaya çıkan hususların münferit olaylar olduğunu söyledi. Akben, "Toplam kredileri 2.2 trilyon lira seviyesine ulaşan bankacılık sektörü bu tür kredileri yönetebilecek güç ve kabiliyettedir" dedi. Sektörün gerek mali yapısı, gerek uluslararası düzenlemelere ve yasal sınırlara uyum bakımından son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu vurgulayan Akben, sermaye yeterliliği rasyosunun yüzde 16.7 ile gerek yasal sınırın, gerekse hedef oranın oldukça üzerinde bulunduğuna dikkati çekti.