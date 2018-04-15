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Kadın memura yarı zamanlı çalışma geliyor

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Kadın memura yarı zamanlı çalışma geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptıklarını söyledi. Sarıeroğlu, "İşçilerle alakalı düzenlemenin yönetmeliği çıkmıştı ama kamu çalışanlarıyla alakalı düzenlemenin yönetmeliği henüz uygulamaya girmedi. Geçen hafta Bakanlar Kurulu'nda tekrar bir sunum yaptım. bazı talimatları oldu. Onlarla ilgili çalışmalarımızı bu hafta tamamlayacağız. Bu yönetmeliği de çok kısa bir süre içinde uygulamaya koyacağız" dedi. Sarıeroğlu, Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması'ndaki konuşmasında, iktidarları döneminde kamu görevlileri ve sendikal hayatla ilgili yapılan mevzuat düzenlemeleri sonrasında örgütlenmenin yüzde 70'ler seviyesine geldiğini, 666 bin kadın kamu görevlisinin sendikalı olduğunu kaydetti.

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Kadın memura yarı zamanlı çalışma geliyor
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