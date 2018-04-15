Köy yumurtası hilesi bitiyor

Yumurtaya organik ya da serbest gezen tavuk gibi yetiştirme metodunun damgalanması uygulaması yarın başlıyor. Artık yetiştirme metodu kodu yazılmamış yumurtalar satışa sunulamazken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hem marketlerde hem de işletmelerde denetim yapılacak. Uygulamaya göre, A sınıfı yumurtada yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kolayca görülebilir ve okunaklı olacak şekilde yumurta kabuğuna damgalanacak. Yumurta yetiştiriciliği 4 grup altında toplanırken, yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne belirlenen rakamlarla kodlanacak. Buna göre, 0 kodu organik yetiştiricilik, 1 kodu free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik, 2 kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik, 3 kodu da kafesli yetiştiricilik için verilecek. Uygulamanın başlamasıyla tüketiciler, aldıkları yumurtanın yetiştirme metodu hakkında çok açık bilgi sahibi olacak. Bakanlık ise yapacağı denetimde, market raflarındaki yumurtaların kodlarına ve işletmelerdeki yetiştirme koşullarına bakılarak, kod numarasıyla uyum arayacak.

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