Turkcell 50 bin engelli çocuğa eğitim verecek

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir olması doğrultusunda yürüten Turkcell, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Gelirlerinin yüzde 1'ini topluma katkı projeleri için ayıran şirket, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini 30 Mart itibarıyla Turkcell Vakfı çatısı altında yürütüyor. 2015'te engelli öğrencilerin eğitim ve istihdamına katkı sunmak amacıyla Engelsiz Eğitim Programı'nı devreye soktuklarını belirten Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "3 yılda 10 binden fazla öğrenciyi programa dahil ettik. 84 okul ve 45 ile ulaşarak hedeflenen rakamın üzerine çıktık. 47 Özel Eğitim Merkezi'ndeki meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrencileri okul sonrası iş hayatına hazırlıyoruz. 2020'ye kadar 50 bin engelli öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 16 görme engelli okulundaki teknoloji sınıfı sayesinde eğitim ve istihdam imkânı sunduklarını vurgulayan Akça, "20 işitme engelli okulunda ise bilgisayar sınıfları ve atölyeler kuruyoruz. Beyin felçli çocuklar için de Ankara'da Gökkuşağı İlkokulu'nda öğrencilerin fiziksel gelişimlerini desteklerken, ihtiyaçları olan tüm ekipmanları kendilerine sunuyoruz" dedi.

AKILLI OKULLAR

?Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile yürütülen Zekâ Küpü Projesi ile üstün yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırmaya devam ettiklerini vurgulayan Akça, bu alanda öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Okullarda akıllı tahta, 3D yazıcı, bilgisayar, robotik ve elektronik malzemelerden oluşan Zekâ Küpü sınıflarının oluşturulduğunu aktaran Akça, "2 yılda 22 okula teknoloji sınıfı kuruldu. 500'den fazla öğrenci ve öğretmene 850 saat eğitim verildi. 20 bin BİLSEM'liye kodlama kiti dağıttık" dedi.

KADINLARA İSTİHDAM İMKâNI SAĞLANYOR

5 yıl önce Geleceği Yazanlar ile Türkiye'nin bilişim sektöründeki potansiyelini harekete geçirdiklerini belirten Akça, şöyle konuştu: "2017'de 'Geleceği Yazan Kadınlar' ile projemizi yeni bir aşamaya taşıdık. Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile kadınları yazılım ve mobil uygulama geliştirmede, istihdam ve girişimciliği artırmayı amaçladık. 18 ilden bin 359 kadınla yola çıktık. Online ve yüz yüze eğitimler verdik. Proje geliştirme sürecine hak kazanan 664 kadından başarılı olan 100 kadın Turkcell bünyesinde istihdam edildi. 2020'ye kadar bu projelerin ticarileşme aşamasında desteklenmesi, appstore'da yayınlanması ve sürdürülebilirliği hedefleniyor."

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE KODLAMA EĞİTİMİ

2011'den bugüne Türkiye'ye sığınan Suriyelilere destek olduklarını belirten Akça, Türkiye'deki 1.7 milyon sığınmacıya hizmet sağladıklarını söyledi. Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde teknoloji merkezini hayata geçirdiklenin altını çizen Akça, "2020'ye kadar kampta yaşayan 13 bin Suriyeli çocuğa kodlama eğitimi vermeyi amaçlıyoruz" dedi.