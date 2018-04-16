Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakanlık devreye girdi! Nafaka ödemelerinde yeni sistem...

devreye girdi! Nafaka ödemelerinde yeni sistem...

Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 11:37
Bakanlık devreye girdi! Nafaka ödemelerinde yeni sistem...

"Ömür boyu nafaka" ödenmesine yönelik itirazları değerlendiren Hükümet, bu konuda çözüm arayışı çerçevesinde harekete geçti. Adalet Bakanlığı'nda, nafaka hesaplamasında 5 alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Meclis'teki Boşanma Komisyonu, kendisine bu yönde ulaşan çok sayıda başvuruyu değerlendirip, hazırladığı önerileri Adalet Bakanlığı'na sunmuştu. Adalet Bakanlığı'nda, hem Meclis Komisyonu'ndan gelen öneriler, hem de Yargıtay başta olmak üzere ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda bir hazırlık başlatıldı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık devreye girdi! Nafaka ödemelerinde yeni sistem...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN