“Bu yıl satışta yarım milyonu yakalarız”

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte mayo piyasası hareketlenmeye başladı. Adasea markasıyla tesettürlü mayo üretimi yapan Öztoklar Tekstil'in Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Tok, Avrupa, ABD, Arap yarımadasına ihracat yaptıklarını dile getirerek, "20'nin üstünde ülkeye ürün gönderiyoruz. Yeni pazarlara girme hedefimiz var. En çok talebin geldiği ülke ise Fas. Fas'ta çok iyi bir markayız" dedi.

SEKTÖRDE ÖNCÜYÜZ

2017'de 10 milyon TL'nin üstünde ciro yaptıklarını belirten Tok, "Cironun yüzde 40'ı ihracattan geliyor. İç piyasada satışlarımız daha ağırlıklı. 2018'de ciromuzu yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Bir yılda 350 bin ürün satıyoruz, bu rakamın 500 bine çıkması için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. Mağazalaşmayı ve yılın 12 ayı satışını yapabilecekleri ürünler çıkartmayı düşündüklerinin altını çizen Tok, "Piyasaya mayo ve bikini ürünleri de çıkaracağız. Sistemi büyütürsek daha çok kişiye hitap edebiliriz" diye konuştu.



2018 DAHA İYİ BİR YIL OLACAK

2017'nin çok verimli geçtiğini söyleyen İsmet Tok, "2018'de turizmdeki artış beklentisi rakamlarımıza yansımaya başladı. Geçen senenin aynı dönemindeki satışlarla karşılaştırdığımızda bu sene yüzde 20'lik bir artış var. Böyle devam ederse 2017'den daha güzel bir yıl bizi bekliyor" dedi.

(Yeşim OKSAY)